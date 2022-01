Tennis

Tennis : Djokovic, Federer... L'énorme sortie de Nadal sur le GOAT après son sacre en Australie !

Publié le 30 janvier 2022 à 23h35 par P.L.

Rafael Nadal a remporté son 21e titre en Grand Chelem en s'imposant ce dimanche face à Daniil Medvedev en finale de l'Open d'Australie (2-6, 6-7, 6-4, 6-4, 7-5). Après la rencontre, l'Espagnol a livré un surprenant message sur le titre de GOAT, distinction qui fait débat depuis tant d'années entre lui, Novak Djokovic et Roger Federer.

Ce dimanche, Rafael Nadal s’est imposé en finale de l’Open d’Australie face à Daniil Medvedev (2-6, 6-7, 6-4, 6-4, 7-5). Grâce à cette victoire, l’Espagnol devance ses rivaux Novak Djokovic et Roger Federer au nombre de sacres en Grand Chelem (21 pour Rafa contre 20 pour les deux autres). Ce succès permet donc à Rafael Nadal d’être placé par certains au-dessus des autres membres du Big3 concernant le débat du GOAT du tennis. Toutefois, l’actuel numéro 5 au classement ATP se soucie très peu de cette distinction désormais.

« Je ne me soucie pas de savoir si je suis le seul ou le meilleur de l’histoire »