Tennis

Tennis - Open d’Australie : Nadal, Federer, Djokovic... Ferrer a tranché pour le GOAT !

Publié le 29 janvier 2022 à 18h35 par P.L.

Ce dimanche, Rafael Nadal aura l'opportunité de remporter un 21e Grand Chelem. Et pour David Ferrer, si l'Espagnol s'impose à l'Open d'Australie, il sera le meilleur joueur de l'histoire.

Depuis plus d’une décennie maintenant, Rafael Nadal, Roger Federer et Novak Djokovic dominent le circuit ATP. Les trois joueurs, surnommés le Big3 , ont presque raflé tous les trophées majeurs (ils totalisent 60 Grand Chelem à eux trois). Toutefois, Rafael Nadal est tout proche de surpasser ses deux rivaux. Ce dimanche, l’Espagnol retrouvera Daniil Medvedev en finale de l’Open d’Australie et aura l’opportunité de remporter un 21e Grand Chelem. Pour David Ferrer, si Rafa s’impose au tournoi de Melbourne, cela mettra un terme au débat du GOAT.

Pour Ferrer, « Nadal sera le meilleur de l’histoire » s’il gagne l’Open d’Australie