Tennis

Tennis - Open d’Australie : Ce surprenant message de Nadal avant sa finale contre Medvedev !

Publié le 28 janvier 2022 à 19h35 par P.L.

Grâce à sa victoire contre Matteo Berrettini ce vendredi, Rafael Nadal a rejoint Daniil Medvedev en finale de l'Open d'Australie. Mais pour l'Espagnol, il y a une chose bien plus importante que de remporter un 21e titre du Grand Chelem.

Ce vendredi, Rafael Nadal s’est imposé en quatre sets face à Matteo Berrettini (6-3, 6-2, 3-6, 6-3) pour le compte des demi-finales de l’Open d’Australie. L’Espagnol rejoindra donc Daniil Medvedev en finale du tournoi de Melbourne et aura la chance de surpasser ses rivaux Novak Djokovic et Roger Federer au nombre de titres en Grand Chelem (les trois sont pour l’instant à 20 chacun). Toutefois, Rafael Nadal s’estime heureux pour bien autre chose.

« C’est bien plus important pour moi d’avoir la chance de jouer au tennis que de gagner un 21e Grand Chelem »