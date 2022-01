Tennis

Tennis - Open d'Australie : La déception de Berrettini après sa défaite contre Nadal !

Publié le 28 janvier 2022 à 11h35 par B.L. mis à jour le 28 janvier 2022 à 11h43

Malgré une belle bataille, Matteo Berrettini s'est incliné ce vendredi lors des demi-finales de l'Open d'Australie. L'Italien a analysé sa défaite après la rencontre.

L'Open d'Australie se termine aux portes de la finale pour Matteo Berrettini. L'Italien a été vaincu par Rafael Nadal ce vendredi (6-3, 6-2, 3-6, 6-3). Le joueur de 25 ans a notamment été dominé dans les deux premiers sets par le numéro 5 mondial, en très grande forme. Après sa défaite, Matteo Berrettini a partagé une légère déception en conférence de presse d'après-match.

« C’était un très bon combat »