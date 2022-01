Tennis

Tennis : Le clan Nadal revient sur la polémique Novak Djokovic !

Publié le 27 janvier 2022 à 19h35 par T.M.

Au terme d’une incroyable polémique, Novak Djokovic n’a finalement pas pu disputer l’Open d’Australie. Un feuilleton sur lequel s’est confié Carlos Moya, entraîneur de Rafael Nadal.

Tenant du titre à Melbourne, Novak Djokovic n’a malheureusement pas pu disputer cet Open d’Australie 2022. La raison ? Une énorme polémique à cause du fait qu’il n’est pas vacciné contre le coronavirus. Dans un premier temps, le numéro 1 mondial avait reçu une exemption pour disputer ce premier tournoi du Grand Chelem de la saison, mais ensuite, la justice australienne s’est mêlée de cette affaire. Finalement, la polémique a enflé au fil des jours et après plusieurs rebondissements, la décision a été prise d’expulser Djokovic.

« Nous avons essayé de faire abstraction de cela »