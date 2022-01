Tennis - Open d'Australie

Tennis - Open d’Australie : Cette révélation glaçante du clan Nadal après Shapovalov !

Publié le 26 janvier 2022 à 14h35 par P.L.

Rafael Nadal s'est qualifié pour les demies-finales de l'Open d'Australie ce mardi en s'imposant contre Denis Shapovalov (6-3, 6-4, 4-6, 3-6, 6-3). Mais la rencontre n'a vraiment pas été simple pour l'Espagnol, en prouve cette révélation de son entraîneur sur l'état du joueur de 35 ans après sa victoire.

Ce mardi, Rafael Nadal s’est qualifié pour les demies-finales de l’Open d’Australie en s’imposant contre Denis Shapovalov en cinq sets (6-3, 6-4, 4-6, 3-6, 6-3) et retrouvera Matteo Berrettini. Mais la rencontre n’a pas été une partie de plaisir pour l’Espagnol. Denis Shapovalov a poussé Rafael Nadal jusque dans ses derniers retranchements. Mais l’actuel cinquième au classement ATP a tout donné et est finalement ressorti vainqueur du match, à la grande surprise de son entraîneur Carlos Moya. Toutefois, l’état de Rafael Nadal était alarmant après la partie.

« Après le match, on a vu qu’il avait perdu quatre kilos »