Tennis

Tennis - Open d'Australie : Rafael Nadal se fait dézinguer par sa victime !

Publié le 25 janvier 2022 à 12h35 par B.L.

Défait par Rafael Nadal ce mardi lors des quarts de finale de l'Open d'Australie, Denis Shapovalov est apparu très en colère en conférence de presse d'après-match. Le Canadien a poussé un gros coup de gueule sur le numéro 5 mondial.

Rafael Nadal a livré une énorme bataille ce mardi. L'Espagnol a en effet eu besoin de cinq sets pour s'imposer contre Denis Shapovalov lors des quarts de finale de l'Open d'Australie (6-3, 6-4, 4-6, 3-6, 6-3). En dehors de la qualification héroïque de l'Espagnol, c'est le comportement du Canadien qui risque de faire beaucoup parler. Lors de la rencontre, Denis Shapovalov a notamment traité l'arbitre de « corrompu » après une décision prise en faveur de Rafael Nadal. Et après le match, le joueur de 22 ans en a rajouté une couche.

« Il bénéficie d’un traitement de faveur, à 100% »