Tennis

Tennis - Open d'Australie : Nadal envoie un gros message avant d'affronter Khachanov !

Publié le 20 janvier 2022 à 20h35 par A.D.

Qualifié pour le 3ème tour de l'Open d'Australie, Rafael Nadal va affronter Karen Khachanov ce vendredi matin. Avant ce grand rendez-vous, le Majorquin a envoyé un message fort.

Depuis ses débuts à l'Open d'Australie cette saison, Rafael Nadal a fait un sans-faute. Pour son entrée en lice, l'ancien numéro un mondial est venu à bout de Marcos Giron en trois petits sets (6-1, 6-4, 6-2). Opposé à Yannick Hanfmann lors du deuxième tour, Rafael Nadal n'a pas eu plus de difficulté à l'emporter (6-2, 6-3, 6-4). Toutefois, le Majorquin va faire face à un adversaire plus coriace ce vendredi matin : Karen Khachanov.

«Ce sera un défi, comme toujours lorsque j’affronte Karen»