Tennis

Tennis : Gaël Monfils analyse sa victoire à l’Open d’Australie !

Publié le 19 janvier 2022 à 17h35 par A.C.

Ce mercredi, Gaël Monfils s’est qualifié pour le troisième tour de l’Open d’Australie, en battant Alexander Bublik en trois sets (6-1, 6-0, 6-4).

Avec l’absence de Novak Djokovic, ça semble beaucoup plus ouvert que prévu à l’Open d’Australie. Le favori semble être Rafael Nadal, mais un Français pourrait bien tirer son épingle du jeu, avec notamment Gaël Monfils ! Ce dernier a en effet remporté l’ATP 250 d’Adelaïde tout récemment et pourrait donc confirmer sa belle forme. Il sera en tout cas au troisième tour, puisqu’il a défait ce mercredi le Kazakh Alexander Bublik et affrontera donc le 19e mondial, le Chilien Cristian Garin.

« J'ai joué un très bon match du début à la fin »