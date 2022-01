Tennis

Tennis : Benoit Paire analyse sa victoire à l’Open d’Australie !

Publié le 18 janvier 2022 à 19h35 par T.M.

Benoit Paire a donc soigné son entrée en lice à l’Open d’Australie, s’imposant face à Thiago Monteiro. Une victoire évoquée par le Français.

Benoit Paire a dû batailler, mais il a fini par valider son ticket pour le 2ème tour de l’Open d’Australie. Face à Thiago Monteiro, le joueur français a mis 5 sets à s’imposer (6-4, 3-6, 7-5, 2-6, 7-5). Finalement, la victoire a été acquise par Paire, qui va désormais devoir se frotter à Gregor Dimitrov au deuxième tour à Melbourne. Alors que le défi sera donc plus important pour le joueur de 32 ans, il est déjà satisfait de ses sensations.

« J’ai pris du plaisir »