Tennis

Tennis : Novak Djokovic sort du silence après la décision de la justice australienne !

Publié le 16 janvier 2022 à 9h35 par T.M.

Le verdict est tombé, la justice australienne a confirmé l’expulsion de Novak Djokovic. Une sanction commentée par le numéro 1 mondial.

Alors que l’Open d’Australie débute ce lundi, cela se fera donc sans Novak Djokovic. Après un très long feuilleton et de nombreux rebondissements, la polémique autour du numéro 1 mondial vient de prendre fin ce dimanche matin. En effet, la justice australienne a ordonné l’expulsion du Serbe, qui ne pourra donc pas défendre son titre à Melbourne. La fin donc d’une très longue polémique pour Djokovic et le monde du tennis.

« Je suis extrêmement déçu »