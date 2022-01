Tennis

Tennis - Open d'Australie : Nadal, Murray... La punchline de Kyrgios sur Djokovic !

Publié le 15 janvier 2022 à 23h35 par A.D.

Alors que Novak Djokovic n'a toujours pas été autorisé à disputer l'Open d'Australie, Nick Kyrgios est une nouvelle fois monté au créneau pour prendre sa défense.

Non-vacciné, Novak Djokovic pensait pouvoir participer à l'Open d'Australie grâce à une dérogation. Toutefois, il a eu une très mauvaise surprise en arrivant à Melbourne. Alors que le verdict de l'affaire Djokovic n'a toujours pas été rendu, Nick Kyrgios a pris une nouvelle fois position ce samedi. Dans des propos rapportés par We Love Tennis , l'Australien a d'ailleurs interpelé Rafael Nadal, Andy Murray et Stefanos Tsitsipas pour qu'ils apportent, eux aussi, leur soutien à Novak Djokovic.

«On le traite comme une arme de destruction massive»