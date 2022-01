Tennis

Tennis - Open d'Australie : Une légende envoie un gros message à Nadal !

Publié le 14 janvier 2022 à 17h35 par A.D. mis à jour le 14 janvier 2022 à 17h39

Alors que l'Open d'Australie va bientôt démarrer, Boris Becker a estimé que Rafael Nadal était le grand favori pour remporter le tournoi.

Grand rival de Novak Djokovic et de Roger Federer, Rafael Nadal a marqué de son empreinte la planète tennis. Alors qu'il pourrait être le seul membre du Big 3 à disputer l'Open d'Australie - le Suisse est forfait et le Serbe ne sait pas encore s'il sera autorisé à jouer à cause de son statut vaccinal - le Majorquin fait office de grand favori aujourd'hui. Du moins, c'est l'intime conviction de Boris Becker, légende allemande du tennis et consultant chez Eurosport .

«Il a ses chances de gagner un 21e Grand Chelem à Melbourne»