Tennis

Tennis : Vaccin, Open d'Australie... Murray monte au créneau pour Djokovic !

Publié le 14 janvier 2022 à 15h35 par B.L.

Présent à Sydney où il dispute un tournoi, Andy Murray n'est pas passé à côté de l'affaire Novak Djokovic. Alors que le visa du serbe a une nouvelle fois été annulé, l'Écossais a réagi à la polémique.

La participation de Novak Djokovic à l'Open d'Australie est très incertaine. Ce vendredi, le ministre australien de l'Immigration, Alex Hawke, a annulé pour la deuxième fois le visa du numéro 1 mondial. Par conséquent, le Djoker doit de nouveau être placé en centre de rétention samedi. Lors d'une audience qui a eu lieu en urgence, les avocats de Novak Djokovic ont notamment déclaré que « chaque minute compte », en raison du tournoi du Grand Chelem qui débute lundi prochain. La décision finale devrait être connue dimanche lors d'une ultime audience au tribunal fédéral de Melbourne.

« Ce n'est pas génial pour le tennis »