Tennis

Tennis : Le coup de gueule de Murray sur la polémique Djokovic !

Publié le 11 janvier 2022 à 16h35 par B.L.

Alors que Novak Djokovic semble être bien parti pour disputer l'Open d'Australie, Andy Murray a partagé son avis tranché sur la polémique concernant le Serbe.

La polémique Novak Djokovic se poursuit. Alors que le Serbe s'est vu refuser son entrée en Australie à son arrivée à Melbourne, la justice australienne a finalement donné raison à Novak Djokovic en annulant l'interdiction de son visa. Ainsi, le numéro 1 mondial a pu débuter son entraînement en vue du tournoi du Grand Chelem. Présent en Australie où il dispute l'ATP de Sydney, Andy Murray s'est prononcé sur la polémique.

« Je veux venir ici et parler de mon tennis, pas de situations comme ça »