Tennis

Tennis : Djokovic et son entourage sortent du silence !

Publié le 10 janvier 2022 à 15h35 par A.C.

Novak Djokovic s’est exprimé suite à la décision de la justice australienne d’annuler son interdiction de visa et donc validant sa possible participation à l’Open d’Australie.

C’est une polémique qui a dépassé les frontières du tennis. Depuis quelques jours, la situation de Novak Djokovic fait énormément réagir et a même provoqué la colère en Serbie, son pays natal. Le numéro un mondial au classement ATP se retrouve en effet au cœur d’un énorme litige avec le gouvernement Australien à cause de sa situation vaccinale. Le pays a en effet mis en place des règles extrêmement strictes pour lutter contre le Covid-19 et aurait donc remis en cause la participation de Djokovic à l’Open d’Australie, dont les qualifications ont déjà débuté.

« Je suis heureux et reconnaissant que le juge ait annulé l'annulation de mon visa »