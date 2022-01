Tennis

Tennis : Open d'Australie, vaccin... Le coup de gueule de Kyrgios sur la polémique Djokovic !

Publié le 7 janvier 2022 à 10h35 par La rédaction

Alors que Novak Djokovic s'est vu refuser son entrée en Australie, la situation du Serbe suscite de nombreuses réactions. Le numéro 1 mondial a ainsi reçu le soutien inattendu de Nick Kyrgios.

L'Open d'Australie se déroulera du 17 au 30 janvier prochain et devrait avoir lieu sans Novak Djokovic. Alors que le Serbe a bénéficié d'une exemption médicale pour participer au tournoi du Grand Chelem, le numéro 1 mondial s'est finalement vu refuser son entrée sur le territoire australien après l'annulation de son visa. Par conséquent, Novak Djokovic doit pour le moment patienter au sein d'un centre de rétention de Melbourne en attendant de retourner en Serbie. Une affaire qui est loin d'être bien gérée selon Nick Kyrgios.

« La façon dont nous gérons la situation de Novak est mauvaise »