Tennis : Open d'Australie, vaccin... Novak Djokovic reçoit un soutien de taille !

Publié le 6 janvier 2022 à 23h35 par D.M.

Alors qu'il passe ses journées dans un centre de rétention en Australie après l'annulation de son visa, Novak Djokovic a reçu le soutien du gouvernement serbe.

Sur les réseaux sociaux, Novak Djokovic se faisait une joie de disputer l’Open d’Australie et de défendre son titre malgré son statut de non vacciné. Le numéro un mondial avait indiqué qu’il avait reçu une exemption médicale pour se rendre à Melbourne. Mais à son arrivée à l’aéroport, Djokovic a été retenu par les autorités australiennes. Il n'a pas réussi à montrer des preuves suffisantes pour son exemption médicale et se trouve, depuis, dans un centre de rétention de Melbourne. Le joueur serbe est prié de retourner dans son pays, mais peut compter sur le soutien de son gouvernement.

La Serbie se mobilise pour Djokovic