Tennis : Open d’Australie, polémique... Cette nouvelle sortie du clan Djokovic !

Publié le 6 janvier 2022 à 20h35 par P.L.

Bénéficiant d'une exemption médicale pour participer à l'Open d'Australie, Novak Djokovic s'est cependant vu refuser l'entrée au pays. Cette situation a créé une grande polémique et cela ne plaît clairement pas au père du numéro 1 mondial..

À l’approche de l’Open d’Australie, qui se déroulera du 17 au 30 janvier prochain, une grande polémique commence à éclater concernant Novak Djokovic. Le Serbe est depuis le début un fervent opposant du vaccin contre la Covid-19. Or, le gouvernement australien impose que les joueurs du circuit ATP soient vaccinés pour pénétrer sur son territoire. Cela pourrait remettre grandement en question la participation de Novak Djokovic au premier tournoi du Grand Chelem de l’année. D’ailleurs, The Age révélait ce mercredi que le visa du numéro un mondial avait été annulé. Les autorités locales l’auraient ainsi invité à quitter l’Australie au plus vite. Cette situation ne manque de faire du bruit, étant donné que Novak Djokovic a bénéficié d’une exemption médicale pour disputer le tournoi à Melbourne. Srdjan Djokovic, père du Serbe et visiblement très remonté, multiplie les sorties et a déjà pris rendez-vous pour Roland-Garros.

« Que pouvons‐nous faire s’ils ne le laissent pas jouer ? Nous attendrons Roland-Garros et le 21e Grand Chelem »