Tennis

Tennis : Coup de tonnerre pour Novak Djokovic !

Publié le 5 janvier 2022 à 23h35 par A.C.

Bloqué à l’aéroport de Melbourne pour des raisons de visa, Novak Djokovic pourrait bien ne pas participer au prochain Open d’Australie.

C’est la grosse polémique du moment. Numéro un mondial et véritable icône du tennis, Novak Djokovic a souvent défrayé la chronique avec des déclarations allant à l’encontre de la politique vaccinale et la lutte contre le Covid-19. Une position délicate alors que la plupart des joueurs du circuit ATP ont été obligés de le faire et que lui-même n’a toujours pas apporté la preuve de l’être. Avec l’Open d’Australie tout s’est accéléré, puisque le Serbe s’est envolé pour l’état insulaire et s’est retrouvé bloqué à l’aéroport de Melbourne, avec le gouvernement qui s’en est également mêlée.

Djokovac doit quitter l’Australie