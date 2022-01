Tennis

Tennis : L'Open d'Australie sort du silence sur la polémique Djokovic !

Publié le 5 janvier 2022 à 15h35 par La rédaction

La décision d'accorder une exemption médicale à Novak Djokovic a suscité la polémique en Australie. Le patron de la fédération australienne de tennis a tenu à faire passer un message au joueur serbe.

Novak Djokovic fait la UNE des plus gros quotidiens australiens. Et pour cause, le numéro un mondial, non vacciné contre le Covid-19, a obtenu une exemption médicale pour disputer le prochain Open d’Australie. Une décision incompréhensible pour plusieurs joueurs, mais aussi pour le Premier ministre australien. « Nous attendons sa présentation et qu'il nous fournisse des preuves pour soutenir cette dérogation. Si ces preuves sont insuffisantes, alors il ne sera pas traité différemment de qui que ce soit d'autre, et il retournera chez lui par le premier avion. Il n'y aura aucune règle spéciale pour Novak Djokovic. Pas la moindre » a confié Scott Morrison.

« Je l'encourage à parler de cela à la communauté »