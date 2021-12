Tennis

Tennis : Open d'Australie, vaccin... Cette nouvelle annonce sur Novak Djokovic !

Publié le 30 décembre 2021 à 15h35 par A.D.

Alors qu'il n'a pas encore dévoilé son statut vaccinal, Novak Djokovic pourrait ne pas disputer l'Open d'Australie. Interrogé sur le sujet, Dusan Lajovic a entretenu le suspens quant à la présence ou non de son compatriote serbe à Melbourne.

Pour lutter au mieux contre le coronavirus, les organisateurs de l'Open d'Australie ont décidé de ne pas accepter les joueurs non-vaccinés cette année. Alors qu'il n'a pas encore révélé s'il était vacciné ou non, Novak Djokovic pourrait manquer le Grand Chelem basé à Melbourne cette année. Sur le point de disputer l'ATP Cup avec la Serbie, Dusan Lajovic a été interrogé sur le cas Djokovic en conférence de presse. Selon ses dires, le numéro un mondial est toujours dans le doute quant à sa participation à l'Open d'Australie.

«Djokovic a indiqué qu’il ne savait pas encore s’il jouerait l’Open d’Australie»