Tennis

Tennis : Novak Djokovic s'enflamme totalement pour Daniil Medvedev !

Publié le 29 décembre 2021 à 22h35 par La rédaction

Numéro un mondial, Novak Djokovic n'a pas tari d'éloges à l'égard de son dauphin Daniil Medvedev, vainqueur du dernier US Open.

Cette saison, Novak Djokovic et Daniil Medvedev se sont affrontés à trois reprises. La première fois, c’était en janvier à l’Open d’Australe. Le Serbe l’avait emporté aisément, en trois petits sets. Mais Medvedev a pris sa revanche à l’US Open. Vainqueur de son premier titre du Grand Chelem à Flushing Meadows, le Russe a empêché Djokovic de remporter les quatre Majeurs en 2021. Vainqueur de Medvedev au Rolex Paris Masters, le numéro un mondial a loué les qualités de son plus féroce adversaire cette année.

« Il est authentique et j'aime ça »