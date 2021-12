Tennis

Tennis : Positif au Covid, Benoit Paire pousse un coup de gueule !

Publié le 29 décembre 2021 à 12h35 par La rédaction

De nouveau positif à la Covid-19, Benoît Paire a poussé un énorme coup de gueule sur les réseaux sociaux.

Depuis le début de la pandémie de Covid-19, le monde du tennis est lourdement pénalisé. Certains joueurs sont contraints de déclarer forfait pour quelques tournois après avoir été testés positifs au coronavirus. D’autres voient leurs participations être remises en question à cause de leurs convictions, comme Novak Djokovic à l’Open d’Australie. Benoit Paire n'a lui aussi pas échappé au coronavirus. A quelques jours du premier Grand Chelem de la saison à Melbourne, le Français a de nouveau été testé positif. De quoi agacer Paire.

« Franchement je n’en peux plus de votre Covid de m*rde ! »