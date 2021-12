Tennis

Tennis : Andy Murray s’enflamme pour sa participation à l’Open d’Australie !

Publié le 23 décembre 2021 à 16h35 par T.M.

Bénéficiant d’une wild card, Andy Murray pourra donc disputer l’Open d’Australie en janvier. De quoi ravir le principal intéressé.

Le 17 janvier prochain, le coup d’envoi de l’Open d’Australie sera donné. Qui remportera le premier tournoi du Grand Chelem de la saison ? Actuellement, le doute est encore total concernant la participation de Novak Djokovic, qui pourrait manquer à l’appel compte tenu des obligations à remplir à cause du contexte sanitaire. En revanche, Andy Murray sera lui bien de la partie. En effet, ce jeudi, l’Open d’Australie a annoncé avoir remis une wild card à l’Ecossais pour disputer le tournoi.

« Je suis impatient de remettre les pieds sur le court de Melbourne Park »