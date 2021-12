Tennis

Tennis : L’Open d’Australie fait une grande annonce pour Andy Murray !

Publié le 23 décembre 2021 à 13h35 par T.M.

En janvier, Andy Murray sera bien de la partie pour l’Open d’Australie. L’Ecossais vient de recevoir une wild card pour le premier Grand Chelem de la saison.

Depuis ses problèmes à la hanche, Andy Murray est très loin du niveau qu’il affichait quand il était numéro 1 mondial. Pour autant, malgré ses pépins, l’Ecossais refuse de raccrocher. D’ailleurs, récemment, Murray avait fait part de certaines des ses ambitions, avouant : « Mon plus grand objectif, c'est de vivre une épopée en Grand Chelem, d'aller jusqu'en quarts de finale, ou en demies. Ce serait d'avoir cet espèce de conte de fées où tout le monde se demanderait : 'Peut-il le refaire ? Est-ce vraiment possible ?’ ».

Murray à l’Open d’Australie !