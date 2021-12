Tennis

Tennis : Novak Djokovic reçoit une énorme message de... Mike Tyson !

Publié le 22 décembre 2021 à 20h35 par La rédaction

Alors que Novak Djokovic sort d'une année incroyable, le Serbe a reçu les louanges d'une autre légende du sport, en la personne de Mike Tyson.

Un champion en reconnaît un autre. À 34 ans, Novak Djokovic s'affirme comme l'un des meilleurs jours de l'histoire du tennis. Le Serbe sort d'une année XXL, après avoir remporté trois tournois du Grand Chelem sur quatre. Alors que le numéro un mondial est souvent comparé à Rafael Nadal et à Roger Federer pour le titre de GOAT, l'ancien champion du monde de boxe Mike Tyson a lui un avis tranché sur la question.

« Novak est un vrai combattant »