Tennis

Tennis : Nadal, Djokovic, Federer... Stéfanos Tsitsipas a tranché pour le titre de GOAT !

Publié le 19 décembre 2021 à 11h35 par La rédaction

Le débat fait rage lorsqu'il s'agit de désigner le GOAT du tennis entre Rafael Nadal, Novak Djokovic et Roger Federer. Cependant, Stéfanos Tsitsipas a tranché pour le titre de meilleur joueur et pour lui, ce n'est aucun membre du Big3.

Pendant plus d’une décennie, Rafael Nadal, Novak Djokovic et Roger Federer ont régné sur le circuit ATP. Dominant, le Big3 a laissé très peu de place aux autres joueurs, raflant presque tous les trophées possibles. D’ailleurs, à eux trois, ils totalisent 60 sacres en Grand Chelem parfaitement répartis (20 chacun). Cependant, lorsqu’il s’agit de désigner le GOAT du tennis, le débat fait rage, tant la tâche de dissocier l’un de ces trois joueurs est difficile. Néanmoins, Stéfanos Tsitsipas a tranché pour le meilleur joueur de l’histoire du tennis et pour lui ce n’est ni Rafael Nadal, ni Novak Djokovic, ni Roger Federer.

« Le GOAT ? Pour moi, c’est Pete Sampras »