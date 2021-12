Tennis

Tennis : Kylian Mbappé rend hommage à Federer et Nadal !

Publié le 16 décembre 2021 à 9h35 par T.M.

Grand fan de sport, Kylian Mbappé a notamment fait part de son admiration pour Roger Federer et Rafael Nadal.

Pendant longtemps, Roger Federer et Rafael Nadal resteront dans l’histoire du tennis. A respectivement 40 ans et 35 ans, le Suisse et l’Espagnol ont dominé leur sport, offrant d’incroyables affrontements. Malheureusement, le temps passe et les aventures de Federer et Nadal se rapprochent de la fin. Il n’empêche qu’ils ont laissé une trace dans l’histoire de leur sport, mais pas seulement. A l’occasion d’un entretien accordé à Paris Match , Kylian Mbappé a ainsi exprimé son admiration pour ces deux joueurs.

« Je suis admiratif de ces champions… »