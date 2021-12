Tennis

Tennis : Nadal, Djokovic... Cette incroyable anecdote sur Roger Federer !

Publié le 7 décembre 2021 à 22h35 par La rédaction

Journaliste et biographe de Roger Federer, Christopher Clarey a indiqué que le joueur suisse avait mal vécu l'émergence de Novak Djokovic.

Roger Federer régnait en maître au début des années 2000, mais c’était avant l’émergence de Rafael Nadal en 2005. Vainqueur de Roland-Garros cette année-là, l’Espagnol a rendu la vie dure au Suisse. Mais après avoir vu Nadal le concurrencer, Federer a du batailler aussi avec Novak Djokovic, vainqueur de son premier Grand Chelem en 2008 et qui règne depuis plusieurs années sur la planète tennis. Journaliste et biographe de Roger Federer, Christopher Clarey a lâché une révélation sur le joueur suisse.

« Djokovic est arrivé, et Federer a eu du mal à l’accepter »