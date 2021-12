Tennis

Tennis : Les mots forts de Nadal sur la nouvelle génération !

Publié le 3 décembre 2021 à 12h35 par La rédaction

Alors que Novak Djokovic, Roger Federer et Rafael Nadal se rapprochent de plus en plus de la fin de leur carrière, une nouvelle génération de joueurs pousse afin de s'imposer sur le circuit. Toutefois, pour l'Espagnol, certaines nouvelles têtes ont déjà largement fait leurs preuves.

Un nouveau vent de fraicheur compte bien mettre fin à la domination de Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic depuis plus de 15 ans sur le circuit. En effet, Daniil Medvedev (25 ans), Alexander Zverev (24 ans) et Stéfanos Tsitsipas (23 ans) s'affichent comme les nouvelles forces en présence du tennis mondial. Néanmoins, pour Nadal, ces trois joueurs n'ont désormais plus rien à prouver.

« Ils sont désormais la génération actuelle »