Tennis

Tennis - Coupe Davis : Le terrible constat de Djokovic avant le choc contre la Croatie !

Publié le 3 décembre 2021 à 10h35 par La rédaction mis à jour le 3 décembre 2021 à 10h41

Alors que la Serbie joue contre la Croatie ce vendredi en demi-finale de la Coupe Davis, Novak Djokovic a évoqué la spécificité de cet affrontement entre deux équipes rivales.

Pour accéder à la finale de la Coupe Davis, la Serbie aura d'abord fort à faire contre la Croatie. En effet, Novak Djokovic et ses coéquipiers devront redoubler leurs efforts face à une équipe croate redoutable, notamment pour le double. Nikola Mektic et Mate Pavic sont dans une forme étincelante cette année, avec notamment un triomphe lors du dernier tournoi de Wimbledon et aux Jeux Olympiques de Tokyo.

« Ils ont la meilleure paire de double au monde »