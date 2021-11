Tennis

Tennis : Le message fort de Novak Djokovic à la Serbie !

Publié le 27 novembre 2021 à 9h35 par La rédaction

Ayant répondu une nouvelle fois présent à l'appel de la Serbie pour la Coupe Davis, Novak Djokovic s'est montré très convaincant face à l'Autriche. Le numéro 1 mondial a d'ailleurs affirmé qu'il sera toujours là pour les compétitions par équipe.

Auteur d’une saison fabuleuse sur cette année 2021, Novak Djokovic n’a pas pris de repos au moment de la Coupe Davis. Le Serbe a répondu présent pour représenter au mieux son pays dans cette compétition en équipe. La Serbie s’est d’ailleurs imposée 3-0 face à l’Autriche. Le numéro 1 mondial s’est montré très confiant sur le court, lui qui rêve de terminer sa saison en décrochant un deuxième Saladier d’Argent pour son pays. Nole a été très dominateur contre Dennis Novak en s’imposant 6-3, 6-2 en 58 minutes. Après cette première victoire de la Serbie dans cette édition de la Coupe Davis, Novak Djokovic a assuré qu’il sera toujours présent dans les compétitions par équipes.

« Ça me manque vraiment de me sentir impliqué dans quelque chose lié à une équipe, à mes compatriotes »