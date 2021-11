Tennis

Tennis - Coupe Davis : L'Espagne s'enflamme pour Rafael Nadal !

Publié le 24 novembre 2021 à 12h35 par La rédaction mis à jour le 24 novembre 2021 à 12h41

Alors que la Coupe Davis aura lieu du 25 novembre au 5 décembre prochain, l'Espagne se prépare à prendre part à la compétition sans sa légende Rafael Nadal.

Rafael Naval va beaucoup manquer à l'Espagne pour la prochaine Coupe Davis. Le numéro 6 mondial est toujours blessé au pied et ne devrait pas faire son retour sur les courts avant 2022. Un coup dur pour l'Espagne, tenante du titre de la compétition. Toutefois, la sélection espagnole pourra compter sur la jeune pépite de 18 ans Carlos Alcaraz. En attendant, pour le capitaine de l'équipe d'Espagne, Sergi Bruguera, a souligné l'impact de Rafael Nadal dans l'histoire de ce tournoi.

« C’est le meilleur joueur de l’histoire de la Coupe Davis»