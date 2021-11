Tennis

Tennis : La nouvelle sortie de Dominic Thiem sur son calvaire !

Publié le 23 novembre 2021 à 23h35 par A.D.

Blessé au poignet, Dominic Thiem a dû mettre un terme à sa saison prématurément. Alors qu'il a vécu un véritable calvaire cette année, l'Autrichien espère avoir un avenir bien meilleur sur les courts.

L'année 2021 a été un véritable cauchemar pour Dominic Thiem. Touché sérieusement au poignet, l'Autrichien a été contraint de stopper sa saison prématurément. Une nouvelle qui l'a abattu. « Ces dernières années, j’ai de toute façon tout exigé de mon corps, et il ne m’a jamais vraiment laissé tomber. Je me suis entraîné à fond et je n’ai jamais rien eu. Maintenant, je suis juste malchanceux pour la première fois de ma carrière avec une blessure. Les six dernières années ont été incroyables, meilleures que ce dont j’avais rêvé. Maintenant, je vis une année pourrie, mais j’espère que six, sept bonnes années suivront » , a-t-il confié au mois d'octobre dans des propos rapportés par We Love Tennis .

