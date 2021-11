Tennis

Tennis : Roger Federer prédit un grand avenir à Matteo Berrettini !

Publié le 22 novembre 2021 à 15h35 par La rédaction

Considéré comme une surprise jusqu'à maintenant, Matteo Berrettini semble s'être bien établi dans le top 10 du classement ATP. Roger Federer lui a d'ailleurs prédit un grand avenir si l'Italien continuait sur cette lancée.

Matteo Berrettini a fait du chemin depuis le début de sa carrière. Considéré comme une surprise lors des tournois auxquels il participait jusque-là, l’Italien s’est maintenant forgé une bonne réputation dans le top 10 du classement ATP. Le joueur de 25 ans a eu l’occasion de jouer quelques grands matchs cette saison, comme sa finale perdue contre Novak Djokovic à Wimbledon le 11 juillet dernier. Matteo Berrettini est désormais un joueur bien établi sur le circuit, notamment aux yeux de Roger Federer.

« Il doit continuer comme ça, je vois un grand avenir pour lui »