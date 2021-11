Tennis

Tennis : Cet énorme aveu sur Roger Federer !

Publié le 21 novembre 2021 à 17h35 par A.D.

Alors que Roger Federer éclabousse de sa classe le circuit ATP depuis de longues années, Michaël Llodra est impressionné. Comme l'a reconnu le Français, il n'aurait jamais imaginé voir l'ancien numéro un mondial atteindre un tel niveau de performance.

A 40 ans, Roger Federer reste l'un des touts meilleurs joueurs du circuit ATP. Et avant de connaitre les pépins physiques à répétition, le maitre à jouer suisse réalisait des performances tout simplement exceptionnelles. A tel point qu'il est plus que jamais concerné par le débat sur le GOAT, à savoir le meilleur joueur de tous les temps. Lors d'un entretien accordé au Télégramme , Michaël Llodra a fait part de sa grande admiration pour Roger Federer, révélant qu'il ne s'attendait pas à le voir exceller autant lorsqu'il débutait faisait ses premiers pas dans le tennis.

«Je ne pensais pas qu’il ferait une carrière aussi monstrueuse»