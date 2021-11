Tennis

Tennis : Le message peu rassurant de Djokovic sur sa présence à l’Open d’Australie !

Publié le 21 novembre 2021 à 13h35 par La rédaction

Récemment, les organisateurs de l'Open d'Australie ont confirmé l'obligation de la double vaccination pour participer au tournoi du Grand Chelem. De ce fait, Novak Djokovic est annoncé comme très incertain pour le rendez-vous du mois de janvier. Et il ne devrait pas se précipiter pour prendre sa décision.

Il y a peu, les organisateurs de l’Open d’Australie ont pris une décision qui va certainement mettre en péril la participation de plusieurs joueurs au tournoi du Grand Chelem. En effet, pour le rendez-vous du 17 au 30 janvier, la double vaccination contre la Covid-19 est devenue obligatoire. Un énorme coup dur pour Novak Djokovic. Depuis l’apparition du remède contre le coronavirus, le Serbe s’est montré comme l’un des opposants du vaccin. Désormais, c’est sa participation à un tournoi du Grand Chelem qui est en jeu. Cependant, Nole ne devrait pas se hâter dans sa décision.

Djokovic attend de « voir ce qui se passe » avant de prendre une décision