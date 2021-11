Tennis

Tennis : Nadal, Federer... Le clan Djokovic a tranché pour le titre de GOAT !

Publié le 19 novembre 2021 à 18h35 par La rédaction

Physiothérapeute de Novak Djokovic depuis 2017, Ulises Badio considère le Serbe comme le plus grand joueur de tous les temps.

Vainqueur de quatorze titres de Grand Chelem au cours de sa carrière, Pete Sampras n’imaginait certainement pas voir son record tomber aussi vite. Ces dernières années, trois joueurs ont réussi à battre des records et a dépassé la marque de l’Américain : Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic. Titrés à vingt reprises en Grand Chelem, ces trois joueurs ont marqué l’histoire de leur sport. Difficile donc de déterminer le plus grand tennisman de tous les temps entre Federer, Nadal et Djokovic.

« Si Djokovic est le meilleur de tous les temps ? Pour moi, c'est déjà le cas »