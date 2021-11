Tennis

Tennis : Medvedev en rajoute une couche après la polémique du Masters !

Publié le 19 novembre 2021 à 16h35 par La rédaction

Auteur d'un comportement désinvolte lors de sa victoire contre Jannik Sinner jeudi au Masters (6-0, 6-7, 7-6), Daniil Medvedev s'est justifié à sa manière en conférence de presse.

Daniil Medvedev ne voulait pas vraiment prendre part à sa rencontre l'opposant à Jannik Sinner jeudi et le Russe l'a fait savoir. Dans un match sans enjeu pour la suite du Masters, le Russe a fait beaucoup parler de lui après un geste déplacé. À la suite d'un point gagné par son adversaire italien, le numéro 2 mondial a baillé sans aucune retenu afin d'exprimer sa motivation inexistante pour ce match. Pour autant, selon Medvedev, le spectacle était tout de même au rendez-vous à Turin.

« Si le match avait eu de l’enjeu, j’aurais peut‐être joué différemment »