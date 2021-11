Tennis

Tennis : Le prochain adversaire de Djokovic lui rend hommage !

Publié le 18 novembre 2021 à 23h35 par A.D.

Ce vendredi soir, Cameron Norrie aura la lourde tâche de se frotter à Novak Djokovic au Masters. Avant ce grand rendez-vous, le Britannique n'a pas tari d'éloges à l'égard du numéro un mondial.

Pour son dernier match au Masters, Cameron Norrie aurait l'immense honneur de rencontrer Novak Djokovic. Alors qu'il n'a encore jamais eu l'occasion de se mesurer au numéro un mondial, le Britannique a hâte de relever ce défi. Avant d'affronter Novak Djokovic ce vendredi soir, Cameron Norrie a fait passer un message très fort, tout en faisant l'éloge de son prochain adversaire.

«J’ai hâte de relever le défi et d’affronter le numéro 1 mondial»