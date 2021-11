Tennis

Tennis : L'adversaire de Djokovic annonce la couleur avant le Masters !

Publié le 13 novembre 2021 à 9h35 par La rédaction

Pour son premier match du Masters, Casper Ruud fera face à Novak Djokovic. Le Norvégien espère tout de même avoir sa chance contre le numéro 1 mondial.

Casper Ruud n'aura pas le droit à l'erreur pour son premier match du Masters. Lundi, le Norvégien aura fort à faire sur le court central, puisque le numéro 8 mondial va se confronter à Novak Djokovic, récent vainqueur du Rolex Paris Masters. Le Serbe a démontré sa grande forme à Bercy et n'a pas caché vouloir triompher à Turin. Toutefois, Casper Ruud ne s'avoue pas encore vaincu.

«Je sais que j’ai un défi difficile à relever, mais cela ne veut pas dire que je vais perdre»