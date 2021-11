Tennis

Tennis : Djokovic, guerre... Les révélations hallucinantes de cet entraineur !

Publié le 10 novembre 2021 à 20h35 par A.D.

Au printemps 2005, Riccardo Piatti a eu l'occasion d'entrainer Novak Djokovic. Toutefois, il a dû se séparer de l'ogre serbe à cause des conséquences d'une guerre.

Actuel coach de Jannik Sinner, Riccardo Piatti a également eu Novak Djokovic sous ses ordres. Lors d'un entretien accordé à Il Corriere della Sera , le coach italien est revenu sur son association avec l'ogre serbe. Et comme l'a révélé Riccardo Piatti, il a été contraint de se séparer de Novak Djokovic à cause des tensions entre la Serbie, la Bosnie et la Croatie après la guerre de Yougoslavie (1991-2001).

«Il y avait un problème : Ljubicic est croate d'origine bosniaque et Djokovic est serbe»