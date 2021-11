Tennis

Tennis : Novak Djokovic dit tout sur sa reconversion !

Publié le 9 novembre 2021 à 13h35 par A.D.

Agé de 34 ans, Novak Djokovic peut déjà penser à sa retraite sportive, même s'il domine toujours la planète tennis. Interrogé sur sa reconversion, l'ogre serbe a expliqué pourquoi il voulait devenir entraineur.

Alors qu'il va sur ses 35 ans, Novak Djokovic n'a encore rien perdu de son immense talent. Encore et toujours numéro 1 mondial, l'ogre serbe vient même de remporter le Masters de Paris face à Daniil Medvedev. Et même s'il semble avoir encore plusieurs années dans les jambes avant de devoir prendre sa retraite, Novak Djokovic a déjà tout prévu pour sa reconversion. Interrogé par les médias serbes, le natif de Belgrade a annoncé qu'il voulait devenir entraineur, avant d'expliquer pour quelles raisons.

«Il est logique que la prochaine étape soit de transmettre mes connaissances aux autres»