Tennis : Aubameyang, Djokovic... La sortie hallucinante de Medvedev après sa défaite à Bercy !

Publié le 7 novembre 2021 à 20h35 par La rédaction

Défait ce dimanche à Bercy en finale du Rolex Paris Masters, Daniil Medvedev a eu une pensée pleine d'humour pour Pierre-Emerick Aubameyang, auteur d'un penalty raté avec Arsenal contre Watford.

Il n'y a pas que le tennis dans la vie pour Daniil Medvedev. Après sa défaite contre Novak Djokovic en finale du Rolex Paris Masters (4-6, 6-3, 6-3), le Russe avait déjà la tête ailleurs, au sein de sa Fantasy Premier League. En effet, le numéro 2 mondial compte Pierre-Emerick Aumabeyang au sein de son équipe virtuelle. Malheureusement pour Medvedev, le Gabonais a raté un penalty lors de la victoire d'Arsenal contre Watford ce dimanche (1-0). Un fait de jeu sur lequel a plaisanté Daniil Medvedev après sa défaite à Bercy.

« C'est dommage, ça fait beaucoup avec la défaite »