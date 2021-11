Tennis

Tennis : Djokovic envoie un message fort à Medvedev avant la finale à Paris !

Publié le 6 novembre 2021 à 23h35 par La rédaction

Novak Djokovic s'est prononcé sur son prochain match face à Daniil Medvedev, qui l'avait battu en finale de l'US Open en septembre dernier.

L’heure de la revanche a sonné. Victorieux d’Hubert Hurkacz en demi-finale du Rolex Paris Masters ce samedi, Novak Djokovic a rendez-vous avec Daniil Medvedev, qui a battu aisément Alexander Zverev, en finale du tournoi parisien. Le joueur serbe aura certainement à cœur de remporter ce match. En effet, Medvedev avait privé Djokovic du vrai Grand Chelem en septembre dernier en remportant l’US Open. Assuré de conserver sa place de numéro un mondial, le Serbe s’est exprimé sur cette rencontre.

« J'espère que j'ai appris de ce qui s'est passé à New York »