Tennis : Novak Djokovic reçoit un vibrant hommage de Gaël Monfils !

Publié le 1 novembre 2021 à 12h35 par La rédaction

Malgré sa défaite à l'US Open en septembre dernier, Novak Djokovic a une nouvelle fois montré qu'il était un très grand joueur de tennis. Et pour Gaël Monfils, le Serbe reste une légende malgré son échec à aux Etats-Unis.

Cette saison, Novak Djokovic a montré une fois de plus pourquoi il avait sa place dans le débat du GOAT. Le Serbe a été sacré champion sur trois des quatre tournois du Grand Chelem (Open d’Asutralie, Roland-Garros, Wimbledon), rattrapant au passage Roger Federer et Rafael Nadal dans la course au record du nombre de titres en Grand Chelem, et a été jusqu’en finale de l’US Open finalement remporté par Daniil Medvedev. Mais pour Gaël Monfils, la défaite de Nole à New York ne changerait rien : Novak Djokovic reste une légende du tennis.

« Novak est une légende »