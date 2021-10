Tennis

Tennis : Guy Forget justifie un choix fort avec Andy Murray !

Publié le 31 octobre 2021 à 12h35 par T.M.

Alors qu’Andy Murray bénéficie d’une invitation pour le Rolex Paris Masters, Guy Forget, directeur du tournoi, s’est expliqué.

Ces dernières années, Andy Murray a enchainé les gros pépins physiques et aujourd’hui, l’ancien numéro 1 mondial est très loin de son meilleur niveau. Malgré tout, l’Ecossais refuse de raccrocher les raquettes, continuant de parcourir le circuit ATP et de disputer des tournois à travers le monde. Prochainement, il sera d’ailleurs à Paris pour disputer le Rolex Paris Masters, bénéficiant d’une invitation. Et si ce choix d’inviter Murray suscite certaines interrogations chez certains, Guy Forget a justifié sa décision.

« Je ne me voyais pas lui refuser cette invitation »