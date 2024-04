Il l’annonce, le PSG a frappé fort sur le mercato !

Pierrick Levallet

Pour mettre un terme au bling-bling et à l'accumulation des stars, le PSG a fait le ménage dans son effectif. Le club de la capitale s'est séparé de certains grands noms et a totalement changé sa manière de recruter. Les dirigeants parisiens sont notamment allés chercher des éléments comme Vitinha, Bradley Barcola ou encore Ousmane Dembélé. Et ces trois joueurs ont fait la différence en Ligue des champions.

Au cours des deux dernières années, le PSG a totalement changé sa manière de recruter. Le club de la capitale souhaitait mettre un terme au bling-bling et à l’accumulation des stars. Les dirigeants parisiens se sont alors tournés vers des profils plus jeunes et qui manquaient à l’effectif du PSG. Dans cette optique, les Rouge-et-Bleu ont fait le ménage en se débarrassant de certains grands noms comme Neymar et Lionel Messi et ont mis la main sur des éléments comme Bradley Barcola, Ousmane Dembélé ou encore Vitinha.

Barcola a brillé contre le Barça

Ces trois joueurs se sont d’ailleurs illustrés contre le FC Barcelone en Ligue des champions. « Bradley Barcola était vraiment impressionnant. Il a excellé lors de la deuxième mi-temps à l’aller et pendant la plupart du match retour » a ainsi confié Jonathan Johnson dans sa chronique pour Caught Offside , avant de se livrer sur l’international français et le Portugais.

Ousmane Dembélé et Vitinha ont aussi fait la différence