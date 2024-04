Neymar - PSG: Il balance bombe sur bombe et s’explique

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'article avait fait parler. A quelques jours du quart de finale retour de Ligue des champions entre le PSG et le FC Barcelone, France Football avait sorti une enquête sur Neymar, riche en révélations. Certains supporters se sont interrogés sur le timing de la publication. Journaliste pour le mensuel, Dave Appadoo a répondu à ces interrogations.

Le 12 avril dernier, France Football publiait un long article sur Neymar. L'occasion d'en savoir plus sur son passage au PSG. Le mensuel raconte sa douleur lorsqu'il avait été sifflé par les supporters parisiens, mais aussi les tensions avec certains de ses coéquipiers comme Vitinha. Mais certains fans se sont plaints sur les réseaux sociaux, indiquant que le timing n'était pas idéal à quelques jours d'un quart de finale de Ligue des champions.

Dave Appadoo sort du silence

Journaliste pour France Football, Dave Appadoo a répondu aux critiques. « Moi, je n'ai pas de problème avec le fait qu'on se pose la question. Pour répondre précisément, dans un mensuel comme le nôtre, parce que France Football n'est plus un hebdomadaire, on programme les sujets très longtemps à l'avance. Ce sont des enquêtes au long cours. Et il se trouve que l'enquête sur Neymar a été lancée il y a maintenant plusieurs mois et qu'elle a abouti depuis peu. Même s'il y a effectivement des anecdotes un peu sur la fin de son passage à Paris, l'angle était davantage sur ce qu'il devient depuis qu'il a quitté le PSG » a-t-il confié lors d'un entretien accordé à Culture PSG.

« Jamais ça n'a été corrélé avec l'actualité du PSG »